Томичей просят не пользоваться одним из мостов через Ушайку

Власти Томска предупреждают томичей об опасности передвижение по самовольно возведенному мосту через реку Ушайку в районе ул. Облепиховая пос. Заварзино.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, цементобетонная конструкция имеет одну полосу движения (дорога 5 категории), в длину — порядка 20 м, в ширину — 3 м. На подходах к сооружению нет ограждений безопасности, на самом мосту отсутствуют перила и дорожки для пешеходов. Тем не менее жители продолжают ходить по мосту.

Весной этого года подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства установил блоки, ограничивающие движение по сооружению — сейчас проход и проезд по нему запрещены. Томичей просят не использовать это строение для перехода через Ушайку, а передвигаться по другому мосту.

«Мы понимаем, как мост важен для жителей поселка Заварзино, если его возвели именно в этом месте. Поэтому сейчас делаем все возможное, чтобы поставить сооружение на учет и затем привести его в нормативное техническое состояние», — прокомментировал вопрос заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

В пресс-службе уточняют, что в сейчас мост в пос. Заварзино не включен в Реестре государственного имущества Томской области и в Реестр муниципального имущества Томска. До конца текущего года в городская администрации подготовит техническую документацию для постановки этого сооружения на учет, как бесхозяйного имущества. Таким образом в дальнейшем у мэрии появится возможность ремонтировать мост за счет бюджета.

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