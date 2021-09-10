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На защите безопасности: жители Томской области выбирают антивирус «Ростелекома»

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Более 14 тысяч жителей Томской области используют услугу «Антивирус» от «Ростелекома». Только за восемь месяцев 2021 года сервисом воспользовались почти десять тысяч абонентов, которые защитили свои персональные данные и информацию о банковских картах от кибермошенников. Наиболее популярно предложение среди клиентов областного центра.

Антивирусные программы обеспечивают защиту информации, размещенной на стационарных или мобильных устройствах от интернет-угроз, а также обеспечивают проверку и удаление вредоносных файлов, в том числе с флэш-носителей. Цифровой провайдер предлагает три варианта подписки: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr.Web. Установка программы на устройство происходит по ссылке, которая приходит по СМС или электронной почте вместе с лицензионным ключом и остается в личном кабинете пользователя. Оплата включается в счет за услуги связи и списывается в день платежа.

«По данным экспертов, мы каждый день проводим порядка шести-восьми часов за компьютерами, смартфонами и планшетами. В устройствах хранится информация личного характера, логины и пароли от почты, банковских карт, социальных сетей, а также, возможно, рабочие документы. „Ростелеком“ предлагает своим клиентам пользоваться антивирусом. Он защитит от взлома гаджеты, предотвратит распространение вирусных программ и поможет блокировать спам и навязчивую рекламу», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Сейчас в нашей семье почти все покупки и платежи проходят онлайн, и даже продукты мы заказываем через мобильное приложение на смартфоне. Муж работает удаленно, да и дети проходят сейчас языковые курсы в онлайн-школе со стационарного компьютера. Поэтому, конечно, нужна надежная антивирусная защита для наших гаджетов. Через личный кабинет я активировала подписку на „Антивирус“ от „Ростелекома“ сразу на четыре устройства. Для меня это выгодное и оптимальное предложение от проверенной компании», — рассказала томичка Мария Никитская.

Компания «Ростелеком» предлагает новым клиентам подключиться к тарифному плану «Технологии доступа. PRO» с антивирусом «Kaspersky» на два устройства с интернетом на скорости до 300 Мбит/сек и опцией «Яндекс.Диск 5Гб». Предложение действует до 30 сентября 2021 года.

Получить дополнительную информацию о сервисе, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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