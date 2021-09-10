На защите безопасности: жители Томской области выбирают антивирус «Ростелекома»

10 сентября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более 14 тысяч жителей Томской области используют услугу «Антивирус» от «Ростелекома». Только за восемь месяцев 2021 года сервисом воспользовались почти десять тысяч абонентов, которые защитили свои персональные данные и информацию о банковских картах от кибермошенников. Наиболее популярно предложение среди клиентов областного центра.

Антивирусные программы обеспечивают защиту информации, размещенной на стационарных или мобильных устройствах от интернет-угроз, а также обеспечивают проверку и удаление вредоносных файлов, в том числе с флэш-носителей. Цифровой провайдер предлагает три варианта подписки: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr.Web. Установка программы на устройство происходит по ссылке, которая приходит по СМС или электронной почте вместе с лицензионным ключом и остается в личном кабинете пользователя. Оплата включается в счет за услуги связи и списывается в день платежа.

«По данным экспертов, мы каждый день проводим порядка шести-восьми часов за компьютерами, смартфонами и планшетами. В устройствах хранится информация личного характера, логины и пароли от почты, банковских карт, социальных сетей, а также, возможно, рабочие документы. „Ростелеком“ предлагает своим клиентам пользоваться антивирусом. Он защитит от взлома гаджеты, предотвратит распространение вирусных программ и поможет блокировать спам и навязчивую рекламу», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Сейчас в нашей семье почти все покупки и платежи проходят онлайн, и даже продукты мы заказываем через мобильное приложение на смартфоне. Муж работает удаленно, да и дети проходят сейчас языковые курсы в онлайн-школе со стационарного компьютера. Поэтому, конечно, нужна надежная антивирусная защита для наших гаджетов. Через личный кабинет я активировала подписку на „Антивирус“ от „Ростелекома“ сразу на четыре устройства. Для меня это выгодное и оптимальное предложение от проверенной компании», — рассказала томичка Мария Никитская.

Компания «Ростелеком» предлагает новым клиентам подключиться к тарифному плану «Технологии доступа. PRO» с антивирусом «Kaspersky» на два устройства с интернетом на скорости до 300 Мбит/сек и опцией «Яндекс.Диск 5Гб». Предложение действует до 30 сентября 2021 года.

Получить дополнительную информацию о сервисе, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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