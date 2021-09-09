Томский ТЮЗ поставит спектакль о маленькой улитке

9 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Томский Театр юного зрителя выиграл грант Российского Фонда культуры на постановку спектакля «Край одуванчиков» посвященного теме экологии.

Как сообщают в ТЮЗе, спектакль по поставят по пьесе Анастасии Старцевой, написанной на основе впечатлений от разных современных сюжетов детских книг.

«Это увлекательная история о микромире, который существует у нас под ногами, однако его драмы ничуть не уступают нашим по накалу. Главная героиня — маленькая улитка, которая пытается понять, почему она та, кто она есть. Этот вопрос взрослые улитки считают глупым и смешным. Однако именно он приводит юную героиню к пониманию, как спасти себя и других: этому маленькому миру угрожает стремительно развивающийся мир людей и машин, сокращающих их прекрасный луг. Скоро здесь появится дорога, и чтобы выжить, нужно начать действовать», — говорится в сообщении.

Анастасия Старцева уже работала с Томским ТЮЗом. Недавно здесь вышла её премьера — бэби-спектакль «Тараканище». В команде Анастасии на этот раз также будут работать художник Анна Бубнова, художник по свету Наталия Гара и хореограф Екатерина Авдюшина.

Премьера спектакля «Край одуванчиков», ориентированного на аудиторию старше 6 лет, состоится на малой сцене ТЮЗа 6 ноября 2021 года.

Конкурс по поддержке молодой режиссуры Российского Фонда культуры направлен на оказание содействия отечественным театрам в постановке новых спектаклей при участии молодых театральных режиссёров и комплектование новыми квалифицированными кадрами российских театров.

В 2021 году победителями конкурса стали 14 постановок. Молодые режиссёры-победители покажут свои спектакли в театрах Томска, Красноярска, Новосибирска, Твери, Санкт-Петербурга, Челябинска, Астрахани, Перми и Абакана.

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