В Томске состоится открытие крупнейшего в России детского еврейского центра

9 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено синагогой

Крупнейший в стране детский еврейский центр откроется в Томске уже на этой неделе, 12 сентября. Мероприятие приурочено к празднованию 120-летия Томской хоральной синагоги.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, комплекс располагается рядом с синагогой и построен на пожертвования спонсоров и средства еврейской общины.

«Уникальность томского центра состоит в том, что он целиком построен на частные средства. Сто лет назад еврейская община в Томске занималась не только вопросами религии, но и образованием детей, социальной работой. И для нас открытие этого центра — это возрождение культуры, существовавшей до революции. Образовательными услугами центра смогут пользоваться все желающие ребятишки Томска, как малыши, так и школьники», — рассказал Леви Каменецкий, главный раввин Томской области.

В детском центре общей площадью 2400 кв м. будут работать детские кружки — от керамики и мини-гольфа, до робототехники и шахмат, группы пребывания и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«В подземном этаже общей площадью 560 м² расположен бассейн и столовая. На первом этаже — территория дошкольного образования. На втором этаже — помещения молодежных секций, спортивный и универсальный залы, кабинеты», — говорится в сопроводительном тексте к проекту центра.

Мероприятия посетят главный раввин России Берл Лазар и заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Открытие состоится в 14.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 38/1 откроется.

Первая синагога появилась в Томске в 1850 году. Это было деревянное одноэтажное строение, расположенное в центральной части города, на улице Магистратской. Осенью 1902 года на деньги купцов-евреев и прихожан Томской губернии на месте деревянного было выстроено двухэтажное кирпичное здание, получившее название «Каменная синагога».

Как центр религиозной жизни евреев Томской губернии синагога действовала до 1929 года, когда постановлением властей здание было отчуждено от верующих. В течение 70 последующих лет в нем находились различные организации, здание частично перестраивалось, но капитально не ремонтировалось.

Усилиями еврейских активистов, городской общественности и при содействии центральных и местных властей в 1999 году здание, находившееся в аварийном состоянии, было возвращено еврейской общине. После чего начался длительный этап ремонта здания. Торжественное открытие отреставрированной синагоги прошло в 2010 году.

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