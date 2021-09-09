В Томске задержали кемеровчанина в момент оборудования закладки с «марками»

9 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские полицейские задержали 23-летнего жителя Кемеровской области в момент оборудования тайника-закладки, сообщает пресс-служба регионального управления транспортной полиции.

Злоумышленника поймали в районе Степановского переезда. При досмотре у него обнаружили 12 свертков с «марками» в форме звездочек. Как выяснили эксперты, изъятое оказалось пропитанным веществом ЛСД-25.

Позже оперативники выяснили, что мужчина приобретал через интернет оптовые партии с наркотиком и фасовал его на более мелкие. Затем он оборудовал тайники-закладки вдоль железнодорожных путей на станции Томск-1. Кроме того, полицейские обнаружили еще 5 тайников с аналогичным запрещенным веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств). Теперь молодому человеку грозит до 8 лет колонии.

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