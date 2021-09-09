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В Томске закончили работы на первом доме проекта «Вдохни жизнь в томские окна»

Томские новости, картины дома законсервированные иллюстрации В Томске закончили работы на первом доме проекта «Вдохни жизнь в томские окна»

Накануне, 8 сентября, в Томске началась реализация проекта «Вдохни жизнь в томские окна», инициированного ТРОО «Центр сохранения исторического наследия». Работы стартовали на доме по ул. Гагарина, 33, сообщает пресс-служба мэрии.

Художники переносят на заколоченные окна иллюстрации Анны Турченко, созданные при участии Павла Богданова.

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение общественников. У нас большое количество домов, которые подлежат восстановлению и находятся сегодня на консервации. Их внешний вид не всегда соответствует эстетическим требованиям. Поэтому мы с радостью будем ждать, как художники облагородят эти дома. Думаю, всем должно понравиться», — отметила глава администрации Советского района Оксана Рубцова.

Как пояснили представители общественной организации Светлана Савина и Ольга Павлова, сегодня этот и подобные ему дома представляют собой угрюмые объекты, ждущие, когда в них зародится новая жизнь.

Напомним, в рамках проекта «Вдохни жизнь в томские окна» его организаторы намерены провести «художественную консервацию» домов. Предполагается, что иллюстраторы и художники Томска украсят окна сюжетами — нарисуют личную историю, увиденную в них.

Фото: Томский Обзор

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