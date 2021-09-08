В ТГУ запустили новый видеопроект о тайнах вуза

Мультимедийный центр Томского государственного университета запустил новый видеопроект Insight TSU, посвященный тайнам и интересным фактам о вузе.

Как сообщают в пресс-службе ТГУ, короткие ролики будут выходить раз в неделю в социальных сетях образовательного учреждения. Первый выпуск уже доступен — он посвящен истории появления вокруг вуза ограждения, которое было необходимо не только людям, но и белкам.

В рамках проекта томичам расскажут небольшие истории из прошлого вуза, проиллюстрированные архивными фотографиями, и фактами о современном ТГУ. Предполагается, что Insight TSU поможет студентам вуза сформировать университетскую идентичность.

«Из-за пандемии привычный формат обучения изменился. Студенты теперь реже бывают в кампусе, в корпусах, меньше гуляют по Университетской роще и посещают музеи ТГУ. Чтобы связь с университетом не терялась, мы решили познакомить новичков с малоизвестными фактами о вузе и раскрыть его некоторые секреты. Теперь при общении с друзьями и родными у ребят будет запас интересных историй о своем университете, которые можно рассказать», — объяснила директор ММЦ ТГУ Алена Лузина.

В сообщении отмечается, что зрители могут предложить свою тему для выпуска, предложив историю или назвав интересный факт о вузе в комментариях под роликами.

Новые видео будут появляться в официальной группе ТГУ во ВКонтакте и на странице в Instagram каждую среду.

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