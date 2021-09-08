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Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

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Завтра, 9 сентября, и ночью 10 сентября в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди и усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС. В непогоду на улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных дождях возможно подтопление низменных участков.

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