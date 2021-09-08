В Томске открыли горельеф в память о заслуженном ученом Вячеславе Новицком

8 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Во вторник, 7 сентября, около главного корпуса Сибирского государственного медицинского университета состоялось открытие горельефа в память о выдающемся российском патофизиологе, академике РАН, заслуженном деятеле науки РФ, заслуженном работнике культуры РФ Вячеславе Новицком.

Как сообщает пресс-служба вуза, открывали горельеф ученица знаменитого томича, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой патофизиологии СибГМУ, профессор Ольга Уразова и внук, студент СибГМУ — Дмитрий Новицкий. Также в церемонии приняли участие семья, ученики, друзья и коллеги Вячеслава Викторовича.

Автором скульптуры стал председатель Томского регионального отделения «Союз художников России» Антон Гнедых.

«Вячеслав Викторович всегда говорил, что к каждому человеку вне зависимости от его должности, от того, в каких отношениях с ним состоишь, нужно относительно уважительно, если считаешь себя человеком воспитанным и образованным. Вячеслав Викторович был очень жизнерадостным, с ним было легко и интересно работать. Мы навсегда сохраним в сердцах его образ — уникального человека, влюбленного в свое дело, науку и город», — отметила Ольга Уразова, добавив, что горельеф находится в том месте, которое, смеясь, определил еще при жизни сам Вячеслав Новицкий.

В свою очередь сын ученого Евгений Новицкий во время церемонии отметил, что его отец был преданным фанатом университета и Томска.

«Сколько у него было предложений переехать — и в Москву, и в Петербург, и в Варшаву. Но он считал себя „местечковым интеллигентом“, патриотом, неразрывно связанным с Томском, его историей, его душой. Важно и то, что Вячеслав Викторович увековечен рядом с его учителем Евгением Гольдбергом», — отметил на церемонии сын ученого Евгений Новицкий.

После открытия горельефа, память Вячеслава Новицкого почтили минутой молчания и возложением цветов.

Вячеслав Викторович Новицкий родился 23 августа 1946 года в Томске. В 1969 году окончил лечебный факультет Томского медицинского института и остался работать в вузе. Здесь он работал младшим, затем старшим научным сотрудником ЦНИЛ, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. В 2000 году он возглавил кафедру патофизиологии.

В 1988 году Вячеслав Новицкий стал первым проректором по научной работе, избранным на альтернативной основе, в 1997 году — ректором. Он возглавлял СибГМУ до 2014 года.

Автор более 700 научных публикаций Вячеслав Новицкий в 2015–2016 годах вошел в топ-100 самых цитируемых ученых России по направлению «Медицина и здравоохранение». Лауреат множества премий.

Вячеслав Новицкий создал собственную оригинальную научную школу — подготовил 43 доктора и 105 кандидатов наук. Увлекался литературой, музыкой, искусством, болельщик футбольных клубов «Томь» и «Спартак».

Подробнее о Вячеславе Новицком и его взгляде на Томск можно узнать в наших материалах: ТОТ ТОМСК Вячеслава Новицкого и Принципе чтения.

Открытие горельефа знаменитому томичу Вячеславу Новицкому Фото: РИА Томск, Таисья Воронцова

Фото: РИА Томск, Таисья Воронцова

Фото: РИА Томск, Таисья Воронцова

Фото: Владимир Дударев

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