В Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте»

8 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Театр юного зрителя

С начала работы программы «Пушкинская карта» учреждения культуры Томской области продали по ней более 500 билетов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, самым популярным стал томский Театр юного зрителя, постановки которого за эти дни в рамках проекта посмотрели более 250 человек.

В сообщении отмечается, что учитывая среднюю стоимость билетов в томских учреждениях культуры, один держатель «Пушкинской карты» за год сможет побывать на выставках, спектаклях и других культурных событиях 10-15 раз.

Чтобы обеспечить возможность использования «Пушкинской карты» в отдаленных районах, областные театры и другие учреждения организуют выездные мероприятия.

Уточняется также, что на сегодняшний день в проект вошли все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, ДНТ «Авангард», «Дом искусств», ДК «Восток» в Асине и парк «Околица». Жители Томской области могут использовать свою карту также в любом регионе страны, в том числе в столичных культурных центрах.

Напомним, получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Чтобы упростить и ускорить процедуру регистрации на портале «Госуслуги», с 3 сентября в томских отделениях МФЦ создан «зеленый коридор» для посетителей этого возраста, которые назовут кодовую фразу «Пушкинская карта». С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и сотовый телефон.

Познакомиться со списком событий, которые уже получили одобрение экспертного совета и прошли модерацию, а также с подробной инструкцией, как получить и использовать «Пушкинскую карту», можно на сайте Культура.рф.

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