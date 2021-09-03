В Томске продали первый билет по «Пушкинской карте»

3 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива ТЮЗа

В Томске заработала программа социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта». Накануне, 2 сентября, в её рамках был куплен первый билет в Томский областной театр драмы. Об этом, а также о нюансах работы программы в регионе на прошедшей сегодня в медиа центре РИА Томск пресс-конференции сообщил начальник департамента по культуре Павел Волк.

Проект «Пушкинская карта» был представлен 30 июня 2020 года. Его суть заключается в следующем: каждый гражданин РФ от 14 до 22 лет имеет право оформить карту, на которой оказывается лимит в размере 3 тыс. рублей. Ее особенность заключается в том, что израсходовать эти деньги он может только в учреждениях культуры — участниках проекта. Предполагается, что 1 января 2022 года все оставшиеся на «Пушкинских картах» деньги «сгорят», а лимит будет повышен до 5 тыс. рублей.

В сентябре к программе присоединились 1 400 учреждений по всей стране, предлагающие более 7 000 программ. В Томской области таких учреждений 30. В программе участвуют все томские театры, музеи, включая муниципальные, филармония, а также один районный дом культуры.

Павел Волк отметил, что каждая программа, которую можно оплатить «Пушкинской картой», проходит строгий отбор двух экспертных советов — регионального и федерального. В Томской области в такой совет входят представители департамента культуры, председатель местного Союза театральных деятелей Андрей Сидоров, руководитель Томского областного краеведческого музея Святослав Перехожев. Предполагается также, что в число экспертов также войдут представители общего, профессионального и высшего образования.

«В Томской области такой совет создан и работает с большой нагрузкой, потому что количество программ, которые эти 30 учреждений хотят предложить, достаточно большой. Работа активно идет», — сообщил Павел Волк, отметив, что отбор проходят лучшие образцы отечественной и мировой классики, программы патриотической направленности, направленные на воспитание и формирование нравственности, связанные с учебными циклами истории, литературы, мировой художественной культуры и т. д.

В свою очередь, директор ОГАУК «Томский областной театр драмы» Виталий Волочинков отметил, что более 20 спектаклей учреждения получили положительную оценку экспертов.

«В афише с сентября-октября 14 мероприятий у нас в рамках „Пушкинской карты“. Вложения в организацию были минимальные. Это все больше программные решения. Нужен отдельный, выделенный терминал для „Пушкинской карты“. Вчера у нас состоялась продажа первого электронного билета держателем карты, — сообщил Виталий Волочинков. — С художественно-постановочной частью театра мы обсудили моменты, как адаптировать спектакли большой сцены для мероприятий в районах Томской области. 7 таких спектаклей у нас подготовлено. Следующие постановки будут также адаптированы для выездных мероприятий».

Павел Волк отметил, что в число потенциальных участников программы «Пушкинская карта» также попадают библиотеки, государственный архив Томской области и ряд частных культурных учреждений.

«У нас приличное количество частных структур, занимающихся этой сферой деятельности, — отметил Павел Волк. — Ограничений для захода в „Пушкинскую карту“ нет. Главное — качество и содержание продукта, который может быть предложен. Тут необходимо желающим воспользоваться этой ситуацией со всей строгостью отнестись к себе самим. Продукт должен быть качественным и соответствовать возрастному интервалу».

О том, как получить «Пушкинскую карту» рассказал начальник департамента цифровой трансформации Администрации Томской области Андрей Максименко. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Госуслуги.Культура (доступное в AppStore и Google Play) и зарегистрироваться через портал Госуслуги.

«Для получения „Пушкинской карты“ необходимо иметь подтвержденную учетную запись портала Госуслуг. Ее можно получить в банках-партнерах и в любом отделении МФЦ. С сегодняшнего дня в МФЦ объявлен „зеленый коридор“ для этой возрастной группы. Просто приходите, берете с собой паспорт и СНИЛС и говорите кодовое слово „Пушкинская карта“ при входе в МФЦ. Вы получаете приоритет обслуживания», — рассказал Андрей Максименко.

На сегодняшний день «Пушкинсикие карты» доступны в электронном виде. В физическом исполнении их можно будет оформить в октябре в «Почта Банке».

С афишей мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно ознакомиться здесь.

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