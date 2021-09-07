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«Газпромнефть-Восток» способствует восстановлению биоресурсов рек Верхнеобского бассейна

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«Газпромнефть-Восток» выпустил в Томь более 450 000 мальков пеляди в рамках программы по восстановлению речного биоразнообразия. В ближайшие пять лет предприятие инвестирует в восстановление экосистемы сибирских рек более шести миллионов рублей.

Пелядь относится к ценным породам. В последнее время их количество сильно сократилось, а искусственное выращивание и выпуск мальков в реки позволяет корректировать численность поголовья. Эту рыбу еще называют сырок за свои вкусовые качества, с давних времен она используется в кулинарии коренных народов севера: ханты, манси, ненцы.

«Все компенсационные мероприятия, связанные с выпуском водных биоресурсов на территории региона, мы делаем на регулярной основе. Зарыбление больших и малых рек Западной Сибири – важная часть экологической политики предприятия. Выпуская мальков, мы способствуем восполнению численности промысловых видов рыб на территории деятельности нашего предприятия», – сказала Наталья Рапопорт, начальник отдела охраны окружающей среды «Газпромнефть-Востока».

Технология по выращиванию мальков рыбы – длительный и трудоемкий процесс, который занимает 9 месяцев. Для повышения его эффективности производители используют актуальные для современной аквакультуры методы, позволяющие создать необходимые параметры окружающей среды и обеспечить максимальное выживание особей в Томи. Выпуск мальков проходит в присутствии специалиста территориального органа федерального агентства по рыболовству.

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