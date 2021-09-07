Из-за обмеления Оби закрыта навигация от Новосибирска до Томи

7 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Из-за сильного обмеления Оби Томская судоходная компания остановила навигацию между Новосибирском и устьем Томи. Теплоходы с баржами преждевременно поставлены на зимовку, сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на главу совета директоров компании Владимира Кноля.

«На сегодня полностью остановлена работа на Оби между Новосибирском и устьем Томи. 12 составов, которые там занимались грузоперевозками, поставлены в Томске на разоружение (подготовка к зимовке — прим.ред.). На перекатах глубина уменьшилась до 125 сантиметров. Под угрозой (закрытия) сейчас находится наша основная магистраль — от устья Томи до Нижневартовска», — уточнил Владимир Кноль.

На некоторых участках русла глубина Оби не превышает 125 сантиметров. Обильные дожди, по мнению главы совета директоров ТСК, также не помогут исправить ситуацию. Предположительно, уровень вода в Оби могла бы поднять Новосибирская ГЭС. Однако там тоже страдают от засушливого лета, увеличив сброс. Площадь местного водохранилища уже достигла минимальной отметки, поэтому сброс воды невозможен.

Полностью завершить навигацию на Оби речники планируют в ноябре. Для этого судоходные составы вернутся на места зимовки — в речной порт Томска, Моряковский затон и Самусь.

Напомним, в начале сентября 2021 года в Томи в районе Лагерного сада сильно упал уровень воды. Как сообщает РИА Томск, специалисты считают, что у этого явления две причины: малое количество осадков в течение августа, а также изменение русла, которое произошло в результате добычи гравия во второй половине ХХ века. Томск находится примерно в 50 километрах от места впадения Томи в Обь.

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