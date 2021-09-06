Томичи могут прогуляться по дну Томи

6 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Река Томь значительно обмелела из-за жаркой погоды. Так, в черте Томска - в районе Лагерного сада и коммунального моста горожане теперь могут прогуливаться непосредственно по речному дну. Выше по течению, в Кемерово уровень Томи также опустился ниже одного метра - об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.

«На 8:00 уровень реки в Кемерово составлял 91 см, минимальный наблюдаемый уровень в сентябре был 67 см, до опасного уровня остается 24 см. В Междуреченске (первый город относительно истока реки — прим.ред.) уровень 118 см, до многолетнего наблюдаемого уровня остается 3 см. Обмелели все реки (в регионе), у нас идет недобор осадков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что весной в регионе наблюдался засушливый период, затем последовало жаркое лето с незначительными осадками. Сентябрьские температуры также выше нормы на два градуса, при этом ночью температура опускается ниже нуля, а днем повышается до +28. В ближайшее время осадков не ожидается.

Согласно открытым данным, на гидропосте в Юрге (последний город, через который проходит река в Кузбассе), на утро понедельника уровень реки составлял 74 см. Снижение уровня также наблюдается на реках Кия, Кондома, Майзас и других.

Томь — река в Западной Сибири, правый приток Оби, главная водная артерия Кемеровской области, которая также протекает в Хакасии и Томской области.

Фото: Томский Обзор

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