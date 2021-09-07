Стал доступен онлайн-заказ книги «Городское путешествие. Томск»
7 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа
На сайте издательства Макушин Медиа заработал онлайн-заказ книги «Городское путешествие. Томск». Теперь приобрести большое иллюстрированное издание об истории, архитектуре, природе и людях города можно прямо через интернет.
Для клиентов доступны три варианта доставки:
- самовывоз из офиса издательства в Томске;
- доставку по Томску;
- доставка по России почтой.
Книга «Городское путешествие. Томск» вышла в апреле 2021 года. В издании — 144 страницы, посвящённых отдельным событиям и явлениям, связанным с Томском — от кулайцев и «золотой лихорадки» XIX века до дикоросов и космических разработок. Внутри книги есть рисунки, фотографии, инфографика и много самых разных любопытных фактов, которые команда проекта собирала в течение долгого времени.
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