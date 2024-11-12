В Томске после ремонта открылось терапевтическое отделение третьей горбольницы

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске завершился текущий ремонт в терапевтическом отделении стационара городской клинической больницы № 3, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С августа по ноябрь в отделении провели отделочные работы, заменили сантехнику, светильники и выключатели. Также обновлена мебель в палатах, ординаторская и кабинет старшей медицинской сестры, организован современный медицинский пост.

На все работы, включая обновление мебели, потрачено около 6 млн рублей, из них 3 млн рублей — средства бюджета Томской области, остальные — территориального фонда ОМС и собственные средства учреждения.

Сегодня терапевтическое отделение включает более 50 коек, есть отдельная палата для ветеранов Великой Отечественной войны. За год лечение здесь проходят в среднем 1 600 человек. Пациенты поступают в экстренном порядке (в дни дежурств по скорой помощи) и планово — по направлению поликлиник города. В отделении работает 19 врачей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».