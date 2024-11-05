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Томский театр «2+КУ» с аншлагом открылся после ремонта

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В минувшую пятницу, 1 ноября, томский театр «2+КУ» впервые после ремонта принял зрителей. Для них подготовили специальное представление-сюрприз.

— Мы успели подготовить зал и встретить зрителей. Вокруг театра еще завершаются работы, которые планируем закончить до холодов, — рассказала «Томскому Обзор» администратор «2+КУ» Арина Михайлова. — Зрителей было много, пришлось каждую заявленную программу играть по два раза, так как было слишком много желающих.

В планах у команды театра восстановление первого спектакля Владимира Захарова «Жан из стручка». Томичи и гости города смогут увидеть его в начале 2025 года. Кроме того, в театре готовят несколько премьер. Осенью в стенах «2+КУ» вновь пройдет фестиваль кукол на запястье. В нем примут участие ученики Владимира Захарова из разных концов страны.

С понедельника театр работает в обычном режиме: спектакли с участием живых кукол можно посмотреть вечером в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. С афишей можно ознакомиться на сайте и в группе «ВКонтакте».

Напомним, в этом году в уникальном здании томского театра «2+КУ» прошел большой ремонт. Специалисты буквально подняли здание над землей, чтобы сделать водоотведение и обезопасить строение на долгие годы. О подробностях процесса можно узнать в нашем материале.

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