В Томской области алиментщица с двумя квартирами расплатилась с долгом, чтобы не потерять наследство

7 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Стрежевого расплатилась с долгом по алиментам в 490 тыс. рублей, чтобы не лишиться квартиры, которая досталась ей в наследство, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина в течение трех лет не принимала участия в судьбе дочери, которая жила у отца, и накопила долг. Алиментщицу привлекали к административной ответственности, но это не дало нужного результата.

Переломный момент в ходе работы над исполнительным производством наступил, когда пристав сделала очередной запрос в Росреестр. Ранее женщина владела небольшой квартирой в Стрежевом, но летом 2021 года выяснилось, что у нее есть еще одна квартира полученная в наследство. Судебный пристав вынесла запрет на регистрацию данного имущества, чтобы должница не смогла продать или передать квартиру третьим лицам. Более того, собственность арестовали и передали на оценку, чтобы в дальнейшем продать в счет погашения долга.

Вскоре ситуация изменилась. Понимая, что может лишиться только что полученной квартиры, женщина погасила долг полностью, а также внесла текущий платеж на месяц вперед.

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