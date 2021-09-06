18+
18+

В Томске выступит Moscow Special Blues Trio

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, добкин андеграунд джазовый фестиваль мероприятия куда сходить культурная жизнь В Томске выступит Moscow Special Blues Trio

На открытие блюзового фестиваля, посвященного 17-летию джаз-кафе Underground, перед томичами выступит Moscow Special Blues Trio Николая Добкина — одного из самых востребованных блюзовых клавишников страны. Вместе с ним сыграют популярные сессионные музыканты из Москвы Андрей Панкратов (ударные) и Юрий Горелов (бас-гитара).

«Для усиления импровизирующего состава мы пригласили принять участие одного из лучших джазовых пианистов Сибири Алексея Пыстина. По набору участников этот фестиваль обещает быть одним из самых знаковых блюзовых мероприятий за всю концертную историю Томска», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Послушать Moscow Special Blues Trio можно будет 8 сентября по адресу: пр. Ленина, 46.

Серия концертов, приуроченных к 17-летию джаз-кафе Underground в рамках первого клубного блюзового фестиваля UNDERGROUND — 2021, стартует в Томске на следующей неделе. В нем также примут участие один из самых востребованных блюзовых гитаристов Москвы Вадим Иващенко и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors Владимир Демьянов.

Каждый вечер гостей ждет масштабный джем-сейшн с участием всех музыкантов фестиваля.
Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

Фестиваль организован Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Ксения Классен: «Скетчинг помогает лучше узнать свой город»

27 августа 2021
Томские новости

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в томском поселке

14 августа 2021
Томские новости

К середине сентября в Томске благоустроят пешеходную зону на перекрестке Нахимова и Вершинина

12 августа 2021
Томские новости

Томская каратистка стала третьей на чемпионате России

31 августа 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

31 августа 2021
Томские новости

В респираторные госпитали Томской области поступило новое оборудование

2 сентября 2021
Томские новости

Уничтожающий томские кедры союзный короед пришел с Дальнего Востока — Россельхознадзор

19 августа 2021
Сообщества

Памяти Захарова. В Томске работают над видеокурсом по созданию кукол на запястье

31 августа 2021
Томские новости

В томском лесу нашли мужчину с ожогами 90% тела, его облили горючей жидкостью

24 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle