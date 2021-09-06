В Томске выступит Moscow Special Blues Trio

6 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Underground

На открытие блюзового фестиваля, посвященного 17-летию джаз-кафе Underground, перед томичами выступит Moscow Special Blues Trio Николая Добкина — одного из самых востребованных блюзовых клавишников страны. Вместе с ним сыграют популярные сессионные музыканты из Москвы Андрей Панкратов (ударные) и Юрий Горелов (бас-гитара).

«Для усиления импровизирующего состава мы пригласили принять участие одного из лучших джазовых пианистов Сибири Алексея Пыстина. По набору участников этот фестиваль обещает быть одним из самых знаковых блюзовых мероприятий за всю концертную историю Томска», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Послушать Moscow Special Blues Trio можно будет 8 сентября по адресу: пр. Ленина, 46.

Серия концертов, приуроченных к 17-летию джаз-кафе Underground в рамках первого клубного блюзового фестиваля UNDERGROUND — 2021, стартует в Томске на следующей неделе. В нем также примут участие один из самых востребованных блюзовых гитаристов Москвы Вадим Иващенко и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors Владимир Демьянов.

Каждый вечер гостей ждет масштабный джем-сейшн с участием всех музыкантов фестиваля.

Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

Фестиваль организован Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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