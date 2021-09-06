В Томске спасают 70-летний тополь-гигант

6 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Маргарита Некратова/«Ландшафтные волонтеры»

В минувшую пятницу, 3 сентября, в Томске дендрологи Центра развития городской среды, ландшафтные волонтеры и представители городской администрации обсудили судьбу «короля тополей» на ул. Усова — одного из самых старых деревьев города.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее в соцсетях появилась информация, что в Томске активисты-экологи обнаружили уникальный по своим размерам тополь. Дерево высотой с десятиэтажный дом смогут обхватить 5-6 человек, взявшись за руки. По оценкам специалистов, растению около 70 лет.

«Тополь этот мы давно наблюдаем. Вряд ли есть человек, который хотя бы раз проезжал или проходил по улице Усова и не обратил на него внимание. Учитывая размеры дерева и видовую „несчастливую“ сегодня принадлежность, я предполагала, что он в опасности. Так и оказалось», — рассказала «Томскому Обзору» ландшафтный волонтер Маргарита Некратова.

По ее словам, дереву выписали «смертный билет» — в 2015 году ландшафтная комиссия согласовала решение о его сносе по заявлению ТСЖ «Родина». За спасение дерева взялись «Ландшафтные волонтеры» и проект «Город не бесит».

«Вообще, я отчасти могу понять его авторов (решения о сносе — прим.ред.). У тополя ломкая древесина, и этот исполин действительно выглядит слегка устрашающе, особенно для людей, которые не особо любят природу и считают, что она должна находиться исключительно в лесу. Но сделать дерево менее опасным — не равно его снести», — считает Маргарита Некратова.

По ее словам, на среду, 8 сентября, активисты запланировали выездную встречу с участием лучших томских дендрологов для составления четкого плана по санитарной обрезке «короля тополей». У дерева планируют убрать сухие ветви и уменьшить «парусность», обрезав часть кроны.

«Делать это нужно будет обязательно под присмотром кого-то из специалистов. На это дополнительные деньги нужны, потому что трех тысяч, которые выделяются на обрезку одного дерева, явно недостаточно. Также мы подали заявку на внесение этого дерева в реестр старовозрастных деревьев России и надеемся включить его потом в Реестр деревьев-памятников природы», — отмечает Маргарита Некратова.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии уточняют, что в ближайшее время городская ландшафтная комиссия рассмотрит вопрос об отмене разрешения на вырубку тополя. Отмечается также, что администрация планирует найти внебюджетные средства на ограждение тополя и установку информационной таблички с описанием вида дерева, его возраста и связанной с ним истории.

«Информационные стенд будет установлен в случае, если тополь попадет в реестр старовозрастных деревьев России, а это станет известно в ноябре. На табличке, как правило, указывается вид дерева, возраст и его охранный статус», — рассказывает Маргарита.

Фото: Маргарита Некратова/«Ландшафтные волонтеры»

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