Томские путешественники отправились в экспедицию по следам эвенков

6 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Томским отделением РГО

На прошедшей неделе, 1 сентября, стартовала географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области под руководством члена Томского отделения Российского географического общества Алексея Гапонова. Географы пройдут по Тунгусской тропе, которая проходит через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка, приток Кети.

Как сообщают представители РГО, экспедиция стартовала в Красноярском крае. Схема маршрута экспедиции следующая: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — оз. Опольчум — оз. Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

«Общеизвестно, что маршрутом Тунгусской тропы активно пользовались эвенки в конце XIX — середине XX вв., однако задача исследователей — попытаться найти археологические доказательства использования тропы в более ранний период тунгусами и другими кочевыми народами», — говорится в сообщении.

По результатам экспедиции исследователи подтвердят или опровергнут теорию о проникновении воинственных племён в среднее течение Кети в начале XVII в. По мнению участников экспедиции, именно это стало причиной переноса Кетского острога из района городища остяцкого князца Урнука в район устья реки Орловки весной 1610 года.

«Эта территория до сих пор „белое пятно“ на картах палеонтологов, археологов и геоморфологов, из-за своей труднодоступности и удаленности от населенных пунктов», — поделился руководитель экспедиции и член ТО РГО Алексей Гапонов.

Участники планируют снять фильм об экспедиции. Документальную съёмку будет вести член Томского отделения Общества Константин Иващенко.

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