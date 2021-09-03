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Еще четверо заболевших коронавирусом скончались в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 42 человек. Четверо заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 41 131 случаев заболевания коронавирусом, 34 989 заболевших выздоровели, 548 - умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,00.

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