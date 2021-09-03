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Томские парапланеристы привезли медали с международных соревнований

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Томские парапланеристы успешно выступили на международных соревнованиях Russian & Kazakhstan Open, 2021 Almaty, которые прошли в августе в Казахстане.

Как уточняют в пресс-службе департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях приняли участие 55 пилотов из России, Казахстана и Украины. Они соревновали с дисциплине «параплан — парящий полёт».

Томскую область представляли Александр Исаев, Наталья Липатникова и Сергей Черняков, пилоты парапланерного клуба «Поднебесье» (ТУСУР).

По итогам состязаний Наталья завоевала золотую медаль в зачете среди женщин. Александр Исаев стал бронзовым призером в общем зачете.

Кроме того, томичи вместе с пилотами из Красноярска Сергеем Новиковым и Евгением Гнедовым заняли второе место в командном зачёте.

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