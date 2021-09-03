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В Томске впервые выступит фронтмен Blues Doctors

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В Томске на блюзовом фестивале, организованном Международным культурно-просветительским центром ТУСУР, впервые выступит Владимир Демьянов — фронтмен «Blues Doctors», одного из самых горячих коллективов на российской блюзовой сцене.

«Екатеринбургские Blues Doctors сейчас без сомнений являются одним из лучших блюзовых коллективов нашей страны. Гостей вечера ждёт безупречный блюзовый стиль, мощная подача, горячий звук и отличное настроение!», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко. — «Реализовать идею масштабного фестиваля в Томске удалось только благодаря нашему тендему с университетом систем управления и радиоэлектроники».

Напомним, с января 2021 г. легендарный томский джазовый клуб является частью Международного культурно-просветительского центра ТУСУР.

Единственный концерт в Томске Владимира Демьянова пройдёт 9 сентября в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 46.

Серия концертов, приуроченных к 17-летию джаз-кафе Underground в рамках первого клубного блюзового фестиваля UNDERGROUND — 2021, стартует в Томске на следующей неделе. В нем также примут участие Moscow Special Blues Trio Николая Добкина и один из самых востребованных блюзовых гитаристов Москвы Вадим Иващенко.

Каждый вечер гостей ждет масштабный джем-сейшн с участием всех музыкантов фестиваля.
Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

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