В Томской области утвердили прожиточный минимум на следующий год

2 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Прожиточный минимум на 2022 год утвержден по новым правилам в Томской области. Он составит 12 523 рубля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для трудоспособного населения эта величина составит 13 650 рублей, для пенсионеров — 10 770 рублей, для детей — 13 250 рублей.

В сообщении отмечается, что в этом году методология подсчета прожиточного минимума изменилась. Если раньше сумма была основана на потребительской корзине, то теперь она оценивается исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменена с ежеквартальной на ежегодную.

«Очень часто размер социальных выплат зависит от установленного в регионе размера прожиточного минимума. Ежегодный, а не ежеквартальный пересмотр размера поможет защитить прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения», — прокомментировала начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Напомним, новый порядок расчета прожиточного минимума был принят Законодательной думой Томской области в марте 2021 года. Парламентарии привели региональное законодательство в соответствии с федеральным, а также признали утратившим силу закон «О потребительской корзине». Принятый документ также устанавливал переходный этап до 2025 года. До этого периода прожиточный минимум на душу населения в субъектах РФ будет доводиться до величин, рассчитанных с учетом региональной дифференциации.

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