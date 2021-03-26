В Томской области изменится порядок определения прожиточного минимума

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 25 марта, 56 собрании Законодательной Думы Томской области парламентарии в первом чтении приняли изменения в законопроект «О прожиточном минимуме в Томской области», а также признали утратившим силу закон «О потребительской корзине».

Рассматриваемый законопроект был подготовлен с целью приведения регионального закона в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, которые закрепили новую методику расчета прожиточного минимума. Теперь он будет рассчитываться из медианного среднедушевого дохода. Таким образом он будет зависеть от уровня дохода большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения. В новой редакции закона прожиточным минимум определяется как минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина.

«В первом чтении принят закон о соответствии федеральному закону, мы обязаны были это сделать. Я считаю, что в первом чтении закона никаких отрицательных моментов нет. В чем определенные плюсы: мы раньше прожиточный минимум рассматривали раз в квартал, по этому закону будем раз в год. Бывали такие вещи, что прожиточный минимум уменьшался, например, осенью, когда определенные продукты дешевели», — отметил депутат Законодательной Думы Томской области Олег Правдин.

Предполагается, что в 2021 году прожиточный минимум в Томской области будет не ниже соответствующего показателя за второй квартал 2020 года. До 2025 года законом установлен переходный этап, во время которого прожиточный минимум на душу населения в субъектах РФ будет доводиться до величин, рассчитанных с учетом региональной дифференциации.

Законопроект также предусматривает уточнение ряда статей закона «О прожиточном минимуме Томской области», а также признание утратившим силу закона «О потребительской корзине Томской области».

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