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В Томской области опечатали опасную котельную

Безопасность, Судебные дела, Томские новости, котельная опасное производство эксплуатация нарушение В Томской области опечатали опасную котельную

Судебные приставы опечатали котельную в селе Мельниково, где нашли нарушение требований эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Проверяя готовность системы теплоснабжения Томского филиала ГУП ТО "Областное ДРСУ" инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора обнаружили, что на объекте не проведена экспертиза промышленной безопасности газорегуляторного пункта, отслужившего более 10 лет. В проектной документации также отсутствуют сведения о сроке эксплуатации здания котельной.

Суд приостановил деятельность котельной на 40 суток. Приставы незамедлительно выехали на объект и опечатали входные двери, а также доступ к подводящему газопроводу. Сотрудники УФССП ежедневно выезжают к котельной с проверкой. Для устранения нарушений сотрудникам предприятия предоставят доступ на объект.

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