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В Северске бетономешалка столкнулась с ВАЗом, погибла женщина

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Накануне, 31 августа, на Северной автодороге Северска столкнулись попутные автобетоносмеситель и ВАЗ 21043, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30. По предварительным данным, 32-летний водитель бетономешалки допустил столкновение с попутным автомобилем, который остановился, чтобы повернуть налево.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение. 56-летняя женщина-пассажир, находящаяся на заднем пассажирском сиденье ВАЗа, скончалась от полученных травм.

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