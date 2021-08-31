Двое жителей Томской области избили и похитили односельчанина, но ему удалось сбежать из багажника

31 августа 2021 / Томский Обзор

Полицейские задержали двоих жителей Томской области, подозреваемых в похищении человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 29 августа злоумышленники избили односельчанина, а затем, размахивая топором и угрожая убийством, поместили мужчину в багажник автомобиля и повезли в болото. В сообщении отмечается, что таким образом подозреваемые пытались «выбить» деньги из потерпешвего.

По дороги к болоту, во время остановки, заложнику удалось выбраться из багажника и скрыться от похитителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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