Лебеди улетели: в России запретили садовые украшения из покрышек

31 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: конкурс «Томский дворик»

Начиная с июля в России запрещено создание различных садовых скульптур из автомобильных покрышек. Согласно закону «Об охране окружающей среды» шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Они разлагаются около 130 лет и наносят вред окружающей среде.

Автомобильные шины также нельзя использовать в качестве клумб — закапывать в землю или оставлять на поверхности. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за размещение «лебедей из покрышек» на садовых участках для частных лиц — от 1000 до 2000 рублей, для управляющих компаний и прочих юридических лиц — до 250 000 рублей.

«К закону отношусь совершенно спокойно, так как не считаю, что покрышки — это единственная возможность украсить свою территорию. Члены комиссии конкурса „Томский дворик“ уже много лет рекомендуют жителям не использовать покрышки, мягкие игрушки, а также изделия из бумаги в оформлении своей территории. И надо сказать, с каждым годом мы все реже встречаем такие украшения на конкурсных объектах. В основном сейчас все украшается природными материалами, камнем, а также изделиями из дерева и металла. Многое из этого делается жителями своими руками», — сообщила Ирина Водянова, председатель комитета по местному самоуправлению городской администрации.

Самостоятельная утилизация таких отходов также запрещена на территории страны. Отслужившие автомобильные шины необходимо сдавать в специализированные пункты приема для переработки. В Томске есть несколько точек утилизации старых покрышек, посмотреть их адреса можно по ссылке. Например, на одном из местных предприятий из полученной после переработки шин резиновой крошки производят покрытие, которое может использоваться для оформления детских площадок, пешеходных дорожек, парковок и прочего. Почитать об этом можно в нашем материале.

«Думаю, это нормальная тенденция к тому, чтобы двор стал немного современнее и экологичнее. Покрышки как украшение двора — это же рудимент не очень приятного прошлого, когда люди за неимением возможности как-то делать своё место лучше, использовали всё, что попадалось под руки. В итоге по прошествии лет получаем огромный пласт „наивного“ дворового искусства, которое довольно часто захламляет дворы, делает их небезопасными и просто местами отвратительными. Другой вопрос, отменяя и запрещая то, что люди делали поколениями и жили в этой среде, можно бы предложить, что-то взамен. А еще лучше, объяснить и показать варианты и способы того, как можно улучшать свои места жизни. Куда писать, кому жаловаться, у кого просить нового благоустройства или обновления старого, рассказывать о возможных федеральных или городских программах и т.п. Заменить „резинового лебедя“ на нормальную клумбу или иную малую архитектурную форму совсем не сложно, для этого нужна просто инициатива жителей дома. А с инициативами и желанием что-то лично менять у нас пока очень туго, к сожалению...», — отмечает автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков.

Полюбоваться на работы из покрышек всегда можно в недавно созданном музее жэк-арта.

Фото: конкурс «Томский дворик»

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