Томичи, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию

30 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области стартует углубленная диспансеризация переболевших COVID-19. Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления после полного выздоровления.

В пресс-службе обладминистрации уточняют, что в первую очередь на обследование пригласят тех, кто перенес заболевание в средне-тяжелой и тяжелой форме, пациентов с хроническими патологиями и в возрасте старше 60 лет.

«После перенесенной инфекции COVID-19 пациенты еще до полугода находятся в зоне риска. Инфекция может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему, она повышает риск появления тромбоза. Поэтому жителям региона необходимо пройти углубленное обследование, а также во избежание повторного заболевания COVID-19 пройти вакцинацию», — отметила заместитель начальника областного департамента здравоохранения по медицинским вопросам Наталия Метелёва.

Предполагается, что диспансеризация будет проходить в два этапа. Первое включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение сатурации для оценки переносимости физических нагрузок, тест с шестиминутной ходьбой для прогнозирования риска инвалидности, спирометрия для измерения объема легких, рентген грудной клетки, исследование на тромбообразование и прием терапевта.

После прохождения первого этапа врач определит риски и признаки развития хронических заболеваний. В случае необходимости — пациент продолжит диспансеризацию. Второй ее этап будет включать еще три обследования — эхокардиографию, компьютерную томографию легких и исследование сосудов нижних конечностей. Если результаты покажут отклонения и риски развития хронических заболеваний, то пациенту назначат лечение или реабилитацию.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления в будние дни, а некоторых учреждениях в вечернее время и в субботу.

Для прохождения углубленной диспансеризации жителей приглашают представители поликлиник и страховых компаний. Также граждане могут самостоятельно записаться на обследование в медучреждение по месту прикрепления по телефону регистратуры или через портал госуслуг, выбрав при записи «Кабинет профилактики».

Жители районов могут пройти обследования в районной больнице. В рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» центры социальной защиты населения Томской области помогут в транспортировке пожилых людей из отдаленных поселков в районные больницы для обследования.

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