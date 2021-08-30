Пристрастие к рыбалке выдало алиментщика судебными приставам в Томской области

В Томской области судебные приставы сумели найти алиментщика с помощью его фотографии с рыбалки, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Житель Стрежевого задолжал по алиментам более 300 тыс. рублей. При этом он не пытался устроиться на работу, чтобы выплачивать долг, и вел асоциальный образ жизни. Должника привлекли к административной ответственности, но и эта мера не привела к нужному результату. В итоге у приставов появились основания для возбуждения уголовного дела. Но встретиться с должником они не могли, так как тот не отвечал на телефонные звони и двери служителям закона не открывал.

Чтобы найти должника пристав обратился к его личной странице в соцсети. На одной из фотографий, сделанной во время рыбалки, служитель закона увидел алиментщика в компании другого должника. Пристав созвонился с «напарником», контакты которого сохранились со времени работы над его исполнительным производством, и выяснил, где и каким образом возможно увидеть неплательщика.

Вскоре алиментщик был доставлен в отделение судебных приставов, где в отношении него были проведены мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: