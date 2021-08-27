18+
18+

ЛОР-отделение томской горбольницы №3 возвращается к работе по профилю

Медицина и здоровье, Томские новости, медицина томск новости интересное коронавирус лор отделение 3 горбольница ЛОР-отделение томской горбольницы №3 возвращается к работе по профилю

С 30 августа отделение пульмонологии и ЛОР-отделение больницы № 3, а также отделения гинекологии и офтальмологии областной клинической больницы начнут работу в привычном режиме по основному профилю, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Инфекционное отделение больницы продолжит принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, оставаясь „красной зоной“ респираторного госпиталя», — уточнил главный врач больницы № 3 Томска Вадим Бойков.

Для оказания плановой и экстренной медицинской помощи открыто 105 коек. Госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться с соблюдением эпидемиологических норм: обязательное тестирование на COVID-19, ограничение посещений родственниками, питание в палатах.

Городская больница № 3 уже два раза перепрофилировалась под респираторный госпиталь — в марте 2020-го и в июне 2021-го. Здесь прошли лечение 4047 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и 487 с пневмонией и ОРВИ. За период работы отделения офтальмологии и гинекологического отделения ОКБ в статусе респираторного госпиталя здесь пролечились 2769 пациентов с COVID-19.

В Томской области действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ, больницы № 3 и родильного дома № 4, а также госпиталь во Дворце спорта. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Напомним, за последние сутки в Томской области выявлено 110 случаев заболевания COVID-19. 49 пациентов поправились. Всего за весь срок пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе заболели 40 376 человек, выздоровели 34 645, умерли 538.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Тысячи километров на танках за секунды: команды Сибири и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»

10 августа 2021
Томские новости

Томские ученые разработали неинвазивный подход для диагностики инфаркта миокарда

29 июля 2021
Томские новости

В Томской области остаются востребованными медработники и IT-специалисты

27 августа 2021
Томские новости

Томские ученые создали модель для предсказания свойств наноматериалов

25 августа 2021
Томские новости

Томич стал третьим на чемпионате России по парапланеризму

13 августа 2021
Томские новости

В здании мэрии Томска «загорелся» буфет

13 августа 2021
Томские новости

В Томске завершилось благоустройство Парка Победы на ул. 79-ой Гв. Дивизии

2 августа 2021
Томские новости

Новосибирский вирусолог заявил об угрозе новых штаммов COVID-19 для детей

5 августа 2021
Томские новости

Томичей приглашают поговорить об «ужасных» книгах

9 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle