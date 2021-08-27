ЛОР-отделение томской горбольницы №3 возвращается к работе по профилю

27 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С 30 августа отделение пульмонологии и ЛОР-отделение больницы № 3, а также отделения гинекологии и офтальмологии областной клинической больницы начнут работу в привычном режиме по основному профилю, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Инфекционное отделение больницы продолжит принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, оставаясь „красной зоной“ респираторного госпиталя», — уточнил главный врач больницы № 3 Томска Вадим Бойков.

Для оказания плановой и экстренной медицинской помощи открыто 105 коек. Госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться с соблюдением эпидемиологических норм: обязательное тестирование на COVID-19, ограничение посещений родственниками, питание в палатах.



Городская больница № 3 уже два раза перепрофилировалась под респираторный госпиталь — в марте 2020-го и в июне 2021-го. Здесь прошли лечение 4047 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и 487 с пневмонией и ОРВИ. За период работы отделения офтальмологии и гинекологического отделения ОКБ в статусе респираторного госпиталя здесь пролечились 2769 пациентов с COVID-19.



В Томской области действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ, больницы № 3 и родильного дома № 4, а также госпиталь во Дворце спорта. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Напомним, за последние сутки в Томской области выявлено 110 случаев заболевания COVID-19. 49 пациентов поправились. Всего за весь срок пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе заболели 40 376 человек, выздоровели 34 645, умерли 538.

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