ТДСК построит школу на ул. Демьяна Бедного в Томске почти за 1,2 млрд рублей

27 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске определился подрядчик для строительства новой школы на 1 100 мест по ул. Демьяна Бедного, 8. На торги была подана единственная заявка от ООО «Строительно-монтажное управление ТДСК» — с ним и будет заключен контракт, сообщает пресс-служба мэрии.

Сумма договора составляет 1 млрд 199 млн рублей. Деньги будут выделены в рамках национального проекта «Образование».

Предполагается, что новая школа будет трехэтажной, ее площадь составит почти 22 тысячи кв. метров, а площадь застройки — 6322,13 кв. метров. В здании будут расположены учебные кабинеты, актовый и хореографический залы, столовая, спортивный и медицинский блоки, игровые для продленного дня, специализированные кабинеты с лаборантскими, библиотека с книгохранилищем и другие помещения.

Учиться в школе будут 400 учеников 1-4 классов, 500 школьников среднего звена и 200 учащихся 10-11 классов. Контрактом предполагается, что учреждение будет открыто не позднее 31 декабря 2022 года.

В пресс-службе отмечают, что школа стала пятой, построенной с 2016 года. Ранее новые общеобразовательные учреждения появились на ул. Дизайнеров в микрорайоне Зеленые Горки, на улице Береговой в микрорайоне Радонежский, на улице Федоровского и на улице Никитина. До этого почти 25 лет в Томске школы не строились.

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