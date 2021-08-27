Томичей приглашают на «Ночь кино» с отечественными фильмами

Завтра, 28 августа, учреждения культуры Томской области проведут бесплатные показы отечественных фильмов в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В этом году в программу вошли драма режиссера Алексея Нужного «Огонь», семейный фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма» и картина Олега Погодина в жанре фэнтези с элементами комедии «Конек-Горбунок».

В Томске увидеть киноленты можно будет в «Аэлите» и «Авангарде». В 20.00 здесь начнется показ фильма «Конек-Горбунок», в 22.05 — «Пальма», в 00.10 — «Огонь».

Кроме того, к акции «Ночь кино» присоединятся учреждения культуры еще 13-ти муниципальных образований Томской области. Просмотры будут организованы с соблюдением правил безопасности, установленных с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Акция «Ночь кино» проходит ежегодно и состоится уже в шестой раз. Ее организаторами являются Министерство культуры РФ, Фонд кино и интернет портал «Культура.РФ».

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