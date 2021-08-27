Федеральные власти выделят около 30 млн рублей на ремонт 5 сельских ДК в Томской области

27 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Федеральный центр выделит около 30 млн рублей на капитальный ремонт сельских домов культуры в верхнекетском поселке Степановка, селах Молчаново, Высокий Яр (Бакчарский район), Больше-Дорохово (Асиновский район) и Уртам (Кожевниковский район).

Как уточняют в пресс-службе администрации Томской области области, также из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство дома культуры селе Березовка Первомайского района и на строительство ДК в селе Чажемто Колпашевского района.

«Я сам вырос в небольшом поселке на Оби и не понаслышке знаю, насколько важен в глубинке дом культуры. У людей должна быть возможность не только работать, воспитывать детей и жить в комфортных условиях, но и хорошо отдыхать в свободное время. Мы благодарны федеральному центру за поддержку и продолжим строить и ремонтировать культурные центры по всей области», — подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин.

В сообщении отмечается, что в 2019 году по национальному проекту «Культура» проведен капитальный ремонт в Самусьском ДК на сумму около 60 миллионов рублей. В 2020-м отремонтированы дома культуры в Парабельском районе — селах Парабель и Нижняя Чигара (14,3 миллиона рублей). В этом году за счет федеральной субсидии в размере 18,3 миллиона рублей идет капремонт ДК в Каргаске.

Кроме того, в Томской области реализуется региональная программа строительства и капремонта сельских ДК. Ее мероприятия не входят в нацпроект и финансируются из областного бюджета. В 2019 году по этой программе построены культурные центры в поселках Клюквинка Верхнекетского района и Пудовка Кривошеинского района (90 миллионов рублей) В прошлом году свыше 52 миллионов регион вложил в модернизацию ДК «Восток» в Асине, где выполнен капитальный ремонт здания, приобретены театральные кресла, механика сцены и рояль.

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