В Томске разрабатывают карту для поиска единомышленников в культурных проектах

27 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Томич Александр Цой запустил проект CREAБНИЦА — интерактивную карту для поиска единомышленников в культурных проектах по всей России.

«Идея карты родилась этим летом в путешествии из Екатеринбурга в Томск. Я полетел туда по работе, а обратно попросился без обратного билета добраться меж городов, — вспоминает Александр Цой. — В Тюмени в разговоре с экс-томичом проект стал обретать более конкретные очертания. Далее его подробности обсуждались в славном Тобольске, а первые наброски были сделаны в прекрасной Таре. Соавтором названия стал художник Дамир Муратов из Омска».

По сути CREAБНИЦА — это интерактивный агрегатор проектов в сфере креативных индустрий. Здесь можно найти арт-пространства, творческие объединения, арт-рынки, медиа и инфопроекты о культуре и искусстве, организации/фонды поддержки, крупные фестивали, образовательные проекты, расстояния, время и стоимость транспорта в города и многое другое. Информацию Александр собирал исходя из собственных данных (что слышал, о чем говорили знакомые), а также из открытых источников.

Предполагается, что CREAБНИЦА будет помогать всем желающим поиске партнеров при реализации культурных проектов.

Сейчас карта находится на этапе завершения оформления. Все желающие могут дополнить её, указав неучтенные проекты и ссылки на их сайты или соцсети.

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