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Томичей приглашают на традиционные экскурсии в «Профессорскую квартиру»

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В ближайшие дни, с пятницы по воскресенье, в томском музее «Профессорская квартира» пройдет серия традиционных экскурсий, сообщают организаторы.

Гости музея узнают о том, как был устроен быт профессоров в начале ХХ века, кем были знаменитые жильцы дома на ул. Кузнецова, 30 и какие интересные истории были связаны с ним в разные годы. Участники смогут посидеть в «плюшевом» кресле, полистать поваренную книгу начала XX века, и не только — все экспонаты здесь можно трогать.

В пятницу, 27 августа, экскурсия пройдет в 15.00 и 17.00. В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа — в 13.00 и 15.00. Предварительная запись не нужна. стоимость поседения — 400 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров — 200 рублей.

Организаторы рекомендуют не опаздывать на экскурсии, а еще лучше приходить за 3-5 минут до их начала.

Напомним, музей «Профессорская квартира» находится в историческом здании по ул. Кузнецова, 30. Вход со стороны улицы. Чтобы попасть внутрь необходимо набрать на домофоне «3».

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