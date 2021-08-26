ХК «Новолекс» за 2,5 млрд руб. построит новый терминал томского аэропорта «Богашево»

26 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ООО «Аэропорт «Томск» (контролируется холдингом «Новапорт») заключит контракт с ООО «Холдинговая компания «Новолекс» на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Богашево» (Томск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Новапорта».

«По результатам открытых торгов была подана только одна заявка — от ХК „Новолекс“. Комиссия одобрила ее, с компанией будет заключен контракт», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы «Новапорта».

Как следует из документов на сайте госзакупок, «Новолекс» выполнит работы по начальной (максимальной) цене контракта — 2,45 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, холдинг должен завершить строительство нового терминала до 7 марта 2023 года.

Проект нового терминала «Богашево» предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим.

ООО «Холдинговая компания «Новолекс» создано в 2009 году, выполняет услуги в сфере строительства. По информации сайта компании, ХК «Новолекс» представлена инвестиционными, строительными, проектными, изыскательскими и производственными компаниями, главной задачей холдинга является предоставление заказчику решения для строительства объекта «под ключ».

По данным компании, «Новолекс» принадлежит семье Филипповых. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 60% компании владеет Евгений Филиппов, 40% — Анна Филиппова.

В Томске «Новолекс» ранее занимался строительством двух гипермаркетов «Лента» (MOEX: LNTA).

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Предприятием управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются «Новапорт» (74,91%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза — до 348,4 тыс. человек.

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