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ХК «Новолекс» за 2,5 млрд руб. построит новый терминал томского аэропорта «Богашево»

Томские новости, новапорт аэропорт Богашево ХК «Новолекс» за 2,5 млрд руб. построит новый терминал томского аэропорта «Богашево»

ООО «Аэропорт «Томск» (контролируется холдингом «Новапорт») заключит контракт с ООО «Холдинговая компания «Новолекс» на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Богашево» (Томск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Новапорта».

«По результатам открытых торгов была подана только одна заявка — от ХК „Новолекс“. Комиссия одобрила ее, с компанией будет заключен контракт», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы «Новапорта».

Как следует из документов на сайте госзакупок, «Новолекс» выполнит работы по начальной (максимальной) цене контракта — 2,45 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, холдинг должен завершить строительство нового терминала до 7 марта 2023 года.

Проект нового терминала «Богашево» предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим.

ООО «Холдинговая компания «Новолекс» создано в 2009 году, выполняет услуги в сфере строительства. По информации сайта компании, ХК «Новолекс» представлена инвестиционными, строительными, проектными, изыскательскими и производственными компаниями, главной задачей холдинга является предоставление заказчику решения для строительства объекта «под ключ».

По данным компании, «Новолекс» принадлежит семье Филипповых. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 60% компании владеет Евгений Филиппов, 40% — Анна Филиппова.

В Томске «Новолекс» ранее занимался строительством двух гипермаркетов «Лента» (MOEX: LNTA).

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Предприятием управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются «Новапорт» (74,91%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза — до 348,4 тыс. человек.

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