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Томские блогеры назвали Новосибирск городом для автомобилистов и оценили его архитектуру

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Артем Дроздов и Александр Шапошников — путешественники из Томска — поделились своими впечатлениями о Новосибирске и оценили его культурное наследие. Соответствующее видео вышло в Youtub-канале блогеров, сообщает atas.info.

Путешественники нашли старые арки под стеклянной стеной в интерьере «Чашки кофе». Блогеры оценили бережное отношение собственника к культурному наследию. При этом томичи раскритиковали современные постройки, отметив, что они сделаны «из говна и палок» и выбиваются из облика. При этом они не отрицают, что в мегаполисе чувствует имперский размах.

Дорога до Михайловской набережной им далась тяжело. Блогерам пришлось пробираться через поток машин, а там и стройка ужаснула. Путешественники заявили, что современный Новосибирск — город для автомобилистов, а раньше здесь думали о пешеходах.

«Но вообще поразило, что Новосибирск не такой ужасный, как кажется из машины. То, что там не очень, и так все знают. У меня нет ни одного знакомого, который хочет прожить там всю жизнь», — говорит Александр Шапошников.

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