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В Томской области остаются востребованными медработники и IT-специалисты

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В Томской области повысился спрос на рабочих, медицинский персонал и IT-специалистов, тогда как потребность в кадрах в сфере туризма, развлечений и индустрии красоты несколько снизилась. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции в медиацентре РИА Томск сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных.

По ее словам, подобные изменения на рынок труда привнесла пандемия.

«В начале этого года мы обратили внимание, что в целом, как в Томской области, так и в стране, возрос спрос на IT-специалистов. Аналитику предоставили наши партнеры HeadHunter Сибирь. Мы увидели, что многие федеральные компании заходят на региональные рынки с приглашениями на работу в дистанционной занятости работников этой сферы. В IT возросла средняя заработная плата, примерно на 10 тыс. рублей, с 60 тыс. рублей до более чем 70 тыс. рублей», – уточнила Светлана Грузных.

Количество вакансий в сфере IT выросло почти в два раза за последние 2 года — с 500-600 до 900 в год.

«Пандемия показала нам, что многие компании, которые стали переводить некоторые процессы в цифровую среду, повысило спрос на IT-специалистов и специалистов информационной безопасности», – считает Светлана Грузных.

В связи с этим, начальник департамента порекомендовала молодым людям, выбирающим профессию, обратить внимание на тот факт, что в будущем будут востребованы специалисты в сферах, связанных с различными процессами цифровизации.

Прирост вакансий в сфере здравоохранения с начала года составил 7%, сейчас в банке вакансий 1265 свободных рабочих мест в сфере здравоохранения – медицинские сестры, анестезиологи, реаниматологи, терапевты, фельдшеры скорой помощи.

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