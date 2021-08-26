Создать чудо: в Томске прошла «Школа кукольника»

26 августа 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На две недели Томск стал центром для актёров, работающих с куклой на запястье. На мастер-классы по развитию и сохранению технологии, созданной в Томске Владимиром Захаровым, собралось более 10 мастеров из разных городов России. Реализация проекта заложит прочные основы для сохранения уникальной технологии изготовления кукол, не имеющей аналогов в мире.

«Школа кукольника» — так называется проект «Театра живых кукол Владимира Захарова», который стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». Проект не случайно называется «школа». Он содержит много обучающих и познавательных кейсов. Благодаря онлайн трансляции в социальных сетях первые уроки уже посмотрели более 1200 заинтересованных человек. По итогам мастер-классов организаторы создадут методический видеокурс, который будет доступен на обновлённом за счёт гранта сайте театра.

Изготовление куклы на запястье — трудоёмкий, технологически сложный процесс, требующий от мастеров навыков обработки дерева и художественной работы с металлическими конструкциями. Хорошая материально-техническая база — одно из важных условий реализации проекта. При поддержке «Газпромнефть-Востока» было приобретено необходимое дополнительное оборудование и инструменты: сверлильный станок, бокорезы, кусачки, пассатижи, круглогубцы, комплект молотков и многое другое.

В ходе практикума, который продлится до ноября, будет осуществлён показ 9 спектаклей актёров из Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Состоится открытая встреча со зрителями, где артисты расскажут об особенностях взаимодействия с этим особенным видом кукол. На детских мастер-классах, где примут участие 24 ребёнка в возрасте от 6 до 12 лет, ребята узнают о существующих видах театральной куклы, а после самостоятельно сделают свою.

Денис Шостак, начальник управления культуры города Томска:

— Проект «Школы кукольника» — многогранен. С одной стороны, он направлен на сохранение технологии по изготовлению кукол и буквально позволяет узнать все тонкости в работе мастера. С другой — даёт возможность томичам и гостям города стать частью театрального сообщества, включающего зрителей, актёров, мастеров, режиссёров, интересующихся новым направлением, рождённым в Томске — куклой на запястье — и спектаклями с её участием.

Яна Трегубова, актриса Новосибирского областного театра кукол:

— С технологией изготовления куклы на запястье я знакома с институтских времен: нам о ней рассказывал наш мастер. В прошлом году, после нескольких лет работы в театре кукол, мне пришла идея освоить именно эту технику. Я остановила свой выбор на персонаже Домовёнка Кузи и одноименной сказке Татьяны Александровой. Его я сделала с помощью мастеров из театра — вместе рисовали эскизы, обсуждали характер, эмоции, черты лица. Изготовление куклы — это долгий процесс. Но в итоге у нас получился хороший результат, и в феврале следующего года Кузя начнёт свою театральную жизнь в новой постановке. В Томске я хочу получить дополнительный опыт от коллег, кто давно владеет мастерством управления кукол на запястье. Мне хочется продолжить традиции Владимира Захарова, когда только один актёр и кукла выходят к зрителю и рассказывают свою увлекательную историю.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведёт ряд долгосрочных экологических проектов.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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