Томичи могут поделиться идеями по обустройству площади у фонтана на Ушайке

26 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томичей приглашают поделиться своими предложениями по благоустройству площади у фонтана на Ушайке. Опрос организован Центром развития городской среды, специалисты которого приступили к разработке концепции нового оформления этого общественного пространства, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы только приступили к работе над этой территорией. Для первого этапа мы открыли сбор предложений от жителей буквально на одну неделю, возможно продлим ещё на неделю, если будет такая потребность, чтобы собрать общие мысли и пожелания горожан. Следующий этап — создание общего видения (эскиза), возможно, это будут несколько вариантов», — отметил руководитель Центра развития городской среды Томской области Константин Казанцев.

По его словам, после создания общего концептуального видения начнется работа по созданию дизайн-проекта. Предполагается, что она будет строиться совместно с администрацией города и привлечение горожан на всех этапах проектирования.

Оставить свои предложения томичи могут на сайте, написав комментарий. Всем участникам опроса предлагается описать, какой они видят площадь в будущем, какие функции, элементы благоустройства и малые архитектурные формы там нужны.

Также на сайте можно ознакомиться с уже оставленными предложениями и поддержать понравившиеся.

Ранее по проекту Центра было обустроено и соседнее пространство — Театральный сквер.

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