Театральный сквер: как благоустроили пространство в центре Томска

16 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Театральный сквер у томского ТЮЗа, благоустроенный этим летом, стал одним из самых удачных вариантов приведения в порядок городских общественных пространств.

Что делали в сквере? Заменили плитку, установили новые скамейки, урны и фонари, уложили дорожки, по которым можно гулять по газонам сквера (их тоже обновили), добавили новые клумбы. Но пройдемся по порядку.

Площадка у Ленина, 80

Несмотря на то, что процесс «перекладывания плитки» периодически приравнивают к бессмысленным благоустроительным процедурам, непосредственно Театральный сквер в них нуждался уже давно.

От разного рода работ в разное время довольно сильно пострадала та часть сквера, которая прилегает к зданиям по пр. Ленина, 80 и Ленина 80/1. Пройти там пешеходам было сложно — мешали грязь от частично разрушенных газонов, разбитая плитка и беспорядочная парковка, все глубже проникавшая в сквер. Сейчас покрытие на этом участке восстановлено, паркинг ликвидирован, появились клумбы с местами для сидения:

Справа — трансформаторная будка, на которой сделали рисунки, связанные с тематикой сквера Фото: Владимир Дударев

Один из редких уличных общественных туалетов в сквере тоже привели в соответствие, обновив покрытие. Одно «но», пожалуй — хочется надеяться, что кофейный киоск, передвинутый на остановку с этой площадки, не ликвидируют вовсе в процессе благоустройства.

Покрытия

Плитку в Театральном сквере использовали сразу нескольких видов. Основное покрытие дорожек сделали из узких серых и песчаного оттенка «паркетных» плит:

На части дорожек появилась также плитка, имитирующая цвет и фактуру древесины:

Кроме того, в сквере оборудовали дорожки из террасной лиственничной доски с пропиткой, проходящие через газоны:

Благодаря им, протяженность прогулочного маршрута по скверу увеличилась, он стал разнообразнее.

Также в сквере уложили рулонный газон — по сути, это та же газонная трава, только предварительно очень плотно посеянная, выращенная до определенного уровня плотности, подстриженная и снятая с пластом дерна для переноса на новое место. Позволяет быстро создать газоны без проплешин и сорняков и решить проблему равномерного устойчивого покрытия площадки однородной травой. В Томске рулонные газоны укладывали, например, при благоустройстве на площади Ново-Соборной, и там они неплохо прижились, выдержав активное использование горожанами.

На момент съемки, газон был уложен еще не во всем сквере:

Фонари, скамейки, урны

Фонари и скамейки в сквере сделали «тематическими» — с театральными масками на опорах:

Существенно выросло количество садовых диванов, что тоже хорошо, учитывая количество гуляющих в сквере:

Дополнительные скамейки появились и у памятника знаменосцу Иосифу Кононову.

Садовые диваны «вкруговую» в центре сквера, где находится скульптура Музы, остались на прежних местах.

Урны установили типовые, в тон к диванам:

Памятники и стела

Памятник Музе, установленный в сквере в 2009 году, привели в порядок:

Памятник Кононову, увы, пока не восстановлен — урна с ниспадающим знаменем была похищена много лет назад:

Памятник Иосифу Кононову Иосиф Кононов, 18-летний томич, работавший наборщиком в типографии, был марксистом-радикалом, активным членом подпольной ячейки РСДРП в Томске во времена Первой русской революции. Когда на волне протестного движения в январе 1905 года в Томске организовали акцию по следам Кровавого воскресенья — расстрела рабочих в Петербурге 9 января 1905 года, Кононов стал одним из ее активных участников. Демонстрация 18 января стартовала от Конной площади (рядом с сегодняшним Театром юного зрителя) и двигалась к Базарной площади. Кононов был знаменосцем — нес красный флаг с лозунгом «Долой самодержавие!». У Второвского пассажа демонстранты столкнулись с полицией и казаками. В результате этой стычки Кононов и погиб — по разным версиям, от пули или от шашки. Его похороны вылились в многотысячную демонстрацию в Томске, на Преображенском кладбище была установлена мемориальная плита. В советское время ее заменили на стелу с урной, прикрытой знаменем. А в 1956 году, в связи с планирующимся сносом кладбища под застройку общежитиями ТПИ, перенесли в Театральный сквер. Годом ранее, к 50-летию первой русской революции, переулок Уржатский рядом с площадью Батенькова, где жил Кононов, переименовали в память о нем. Как видно на фото В. Кондратьева 1974 года, первоначальном памятник в Театральном сквере был обнесен оградой, позднее ее убрали. Потом, в конце 90-х — начале нулевых, похитили урну.

Говорят, что восстановлением памятника займется Ассоциация томских пищевиков — она занималась благоустройством сквера в 2007 году и планировала создать в нем Аллею пищевиков. На тот момент, установка стелы и информационных стендов вызвала неоднозначную реакцию горожан, в результате стелу все-таки установили. Пережила она и благоустройство этого года, хотя безусловно, стоило бы заменить ее чем-то более соответствующим месту с точки зрения дизайна.

Клумбы

Кроме клумб с сиденьями в начале сквера, появились клумбы и в той части, которая прилегает к Театру юного зрителя:

Напомним, Театральный сквер вошел в число мест, за благоустройство которых проголосовали горожане в 2018 году. Старую плитку из сквера обещали передать для мощения дорожек на городских кладбищах — практика реиспользования материалов в этом случае, безусловно, правильный шаг.

А 23 октября в 18.30, совсем рядом с Театральным сквером — в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО по пер. Нахановича, 3а — Клуб активных горожан устраивает обсуждение общественных мест, которые будут благоустроены в следующем году.

В обсуждении проектов благоустройства примет участие заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова. Она расскажет, какие территории попадут в список для рейтингового голосования среди томичей и поделится планами мэрии по реконструкции этих территорий. Пока дизайн-проекты большинства общественных пространств еще не готовы и у горожан есть возможность повлиять на то, что и как будет благоустраиваться в городе. После представления проектов — открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.

Принимайте участие, высказывайте свою точку зрения, влияйте на благоустройство Томска — это наш город!

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Владимир Дударев

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