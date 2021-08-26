Цифровой сервис: «Ростелеком» установил криптобиокабину в МФЦ Томска для оформления загранпаспортов

26 августа 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил и запустил в работу криптобиокабину (КБК) в МФЦ города Томска на проспекте Фрунзе, 103д. С помощью современного цифрового комплекса жители могут самостоятельно сдавать биометрические данные для оформления заграничного паспорта.

«Через цифровую кабину собранные персональные данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему “Мир”, далее они поступают на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц с момента подачи заявления. Эту услугу в городе Томске мы начали предоставлять с начала августа», — рассказал директор областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» ОГКУ «ТО МФЦ» Игорь Култаев.

Криптобиокабина представляет собой уникальный отечественный комплекс, который производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» по заказу «Ростелекома», позволяющий в автоматическом режиме осуществлять сбор биометрических данных. Внешне КБК напоминает обычную фотокабину, но внутри нее расположена современная цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер для документов и отпечатков пальцев, считыватели штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.

«Наши специалисты осуществили поставку, монтаж и запуск комплекса. При эксплуатации устройства “Ростелеком” оказывает техническую поддержу, а также предоставляет защищенные каналы связи для передаваемой информации. Ранее такой комплекс был установлен в отделе МФЦ города Северска. Уверен, что это поможет жителям области сделать процесс оформления загранпаспортов более простым и удобным», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Для использования КБК необходимо на портале госуслуг или в МФЦ заполнить заявление и получить штрихкод, который нужно отсканировать в устройстве. Далее голосовой помощник криптобиокабины предложит сделать скан российского паспорта, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев. Для заявителя процедура оформления пакета документов на этом этапе закончена. Статус готовности изготовления паспорта можно отслеживать на едином портале МФЦ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: