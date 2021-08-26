В Томске наградили победителей конкурса Облдумы в номинации «Молодые дарования»

26 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Вчера, 25 августа, состоялось награждение победителей 18 конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования 2020 года».

Торжественная церемония прошла в большом зале областной администрации. Победителей чествовали председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, сенатор Владимир Кравченко председатели парламентских комитетов и руководители думских фракций.

Награждение победителей конкурса уже во второй раз прошло в необычной обстановке — в связи с ситуацией с распространением коронавируса церемония была разделена на два этапа. Награды получили победители конкурса среди учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования. Следующий этап запланирован на 7 сентября. В этот день будут чествовать молодых ученых, победивших в конкурсе.

В этом году на конкурс поступило почти 360 заявок из 17 муниципальных образований Томской области. Большая часть приходится на учеников школ и учреждений профессионального образования, около 40% — студенты, магистранты, молодые ученые томских вузов. Традиционно в обеих номинациях были определены по 20 лучших. Школьники и студенты учреждений профессионального образования, победившие в конкурсе, получают по 10 тыс. рублей. Молодые ученые — по 30 тыс. рублей. В этом году совет думы принял решение наградить памятными призами всех участников конкурса. Их в торжественной обстановке вручат в муниципальных образованиях.

На прошедшей церемонии присутствовали 13 победителей. Еще двое уже получили награды, остальные поступили в университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

«Этот конкурс — особенный. На наш взгляд, он стимулирует не останавливаться, а добиваться новых результатов, побед, наград в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Победители этого конкурса претендуют на поступление в ведущие университеты как Томской области, так и Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана. Это говорит само за себя».

Также спикер добавила, что независимые эксперты, оценивающие участников конкурса, отмечают, что их портфолио с каждым годом становится все значимее.

В свою очередь, заместитель председателя Комиссии по здравоохранению Законодательной Думы Томской области Галина Немцева, поздравляя победителей, поблагодарила их родителей.

«Хочу обратиться к мамам и папам, бабушка и дедушкам. Вы не представляете, как я в вам завидую. По себе знаю, как сложно мотивировать современного ребенка на успех, — отметила Галина Немцева. — Я уверена, что на 90% участие вашего ребенка в сегодняшнем мероприятии, в том, что он стал лауреатом — это ваша заслуга. Ребятам я хочу напомнить слова Черчилля: „Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать“».

Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок отметил:

«То, что вы раскрыли свой талант — это ваш жизненный, профессиональный успех. Спасибо, что вы карабкаетесь по этим каменистым тропам к сияющим вершинам. Огромное спасибо педагогам, которые сумели разглядеть возможности ребенка, а, самое главное, сумели взрастить его».

Победителями конкурса стали:

Владислав Жарчинский, обучающийся 10 класса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Никита Климовских, обучающийся 10 класса МАОУ гимназия №2 города Асино;

Илья Найдуков, обучающийся 9 класса МАОУ СОШ № 40 г. Томска;

Валерия Димитрова, обучающаяся 11 класса МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска;

Степан Шепилов, обучающийся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Колпашево;

Арина Замышевская, обучающаяся 11 класса МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска;

Владимир Крыгин, обучающийся 11 класса МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска;

Андрей Груздев, обучающийся 10 класса МБОУ «Володинская средняя общеобразовательная школа»;

Александр Хоцков, обучающийся 11 класса МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска;

Вероника Тараева, обучающаяся 10 класса МАОУ Школа «Перспектива»;

Данил Лазорин, обучающийся 11 класса МАОУ СОШ №47 города Томска;

Иван Винниченко, обучающийся 11 класса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Данила Копцев, обучающийся 11 класса МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска;

Александр Шаманаев, обучающийся 10 класса МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска;

Тимофей Платонов, обучающийся 10 класса МАОУ СОШ № 36 г.Томска;

Сергей Кукушкин, обучающийся 10 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево;

Андрей Воронин, обучающийся 11 класса МАОУ лицей №7 г. Томска;

Кирилл Дуляков, обучающийся 3 курса Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»;

Полина Кидярова, обучающаяся 4 курса ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»;

Анастасия Яковлева, обучающаяся 4 курса ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».

Премия Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований была учреждена в декабре 2002 года в целях развития научного потенциала региона и стимулирования творческой активности молодых ученых, студентов и учащихся. Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования» присваивается за отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, занятие научной деятельностью, профессиональное мастерство.

Фото: Томский Обзор, пресс-служба Законодательной Думы Томской области

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