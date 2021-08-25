Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска проведет еще три месяца под домашним арестом

25 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Советский районный суд Томска удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении домашнего ареста мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщает агентство новостей «Интерфакс».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство (...) продлить Кляйну меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца — до 26 ноября», — сказал судья Николай Хабаров.

На продлении домашнего ареста Ивана Кляйна настаивал представитель прокуратуры, который указал, что в ходе судебного следствия допрошены не все свидетели, в связи с чем подсудимый может оказать на них давление.

«Кроме того, создан и поддерживается общественный резонанс вокруг данного дела, активно дело освещается в СМИ, что может рассматриваться как давление на свидетелей. Поэтому я полагаю, что оснований для изменения меры пресечения нет», — сказал прокурор.

В свою очередь адвокаты просили суд смягчить меру пресечения Кляйну на запрет определенных действий, заявляя, что мэру тяжело реабилитироваться после перенесенных операций.

«Просим изменить меру пресечения на запрет определенных действий, а именно запрет на покидание места проживания с 22:00 до 08:00, общение с недопрошенными свидетелями, использование средств связи и электронной корреспонденции, сети интернет», — сказала адвокат Лариса Шейфер.

Мэра Томска обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйну провели операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Кляйна Лариса Шейфер сообщила, что Кляйн завершил лечение в стационаре НИИ онкологии, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля, Кляйн себя не признает.

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