Проскочившая на «красный» иномарка врезалась в грузовик в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 24 августа, в Томске столкнулись Toyota Mark II и грузовик MAN, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.25 на пр. Ленина, 74. По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефоны 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.

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