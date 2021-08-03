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Проскочившая на «красный» иномарка врезалась в грузовик в Томске

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Накануне вечером, 24 августа, в Томске столкнулись Toyota Mark II и грузовик MAN, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.25 на пр. Ленина, 74. По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефоны 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.

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