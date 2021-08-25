Учебный год в школах Томской области начнется в очном формате

25 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Через неделю, 1 сентября, в школах Томской области отметят начало учебного года. День знаний, как и последующее обучение, пройдут в очном формате. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции заявила начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.

Для учеников 1 и 11 классов в День знаний пройдут линейки продолжительностью не больше 20 минут с социальной дистанцией между классами на свежем воздухе.

«Родителей и родственников мы попросим ограничить количество на этом празднике — не более двух, соблюдение социальной дистанции и масочного режима для взрослых обязательно, — отметила Ирина Грабцевич — Родителей мы попросим ожидать на улице, пока ребята выйдут чтобы нам не создавать массовое скопление людей в зданиях школы».

Для учащихся других классов будут проведены тематические классные часы.

По словам замгубернатора, в этом году за парты в школах Томской области сядет почти на 5 тыс. больше школьников, чем в прошлом году — более 129 тыс. человек, при этом из около 14 тыс. первоклассников.

«Мы уделяем особое внимание вопросам эпидемиологической безопасности. В прошлом году были выделены средства из областного бюджета. Наша система получила порядка 120 млн рублей, чтобы все детские сады, школы, учреждения допобразования были оснащены бесконтактными термометрами. В самые крупные школы Томска мы поставили тепловизоры. Также были закуплены рециркуляторы, различные дезинфицирующие средства, средства защиты для персонала», — отметила Ирина Грабцевич, добавив, что сейчас все школы и детские сады региона готовые начать учебный год с точки зрения соблюдения всех противоэпидемиологических требований и правил.

До конца календарного года обучение в школах Томской области будут проходить в том же формате, что и в прошлом году. За каждым классом будет закреплена классная комната, будут максимально задействованы выходы и входы в образовательную организацию для разделения потока. Массовые мероприятия в томских школах будут запрещены до конца года.

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