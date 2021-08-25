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Лишь 1,05% жителей региона заболели COVID-19 после вакцинации

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В Томской области только у 1,05% жителей, поставивших одну или обе прививки от COVID-19, в дальнейшем была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В сообщении отмечается, что в подавляющем большинстве случаев вакцинированные переносят болезнь легко, без осложнений.

«Половина из тех, кто заболел, но был ранее вакцинирован - это люди старше 60 лет. Как правило, пожилые имели сопутствующие заболевания и ослабленный иммунитет, поэтому прививка помогла перенести заболевание легче. Меньше всего заболевших – среди вакцинированной молодежи от 18 до 30 лет», – приводится в сообщении цитата замгубернатора Томской области по социальной политике Алены Левко.

Ранее сообщалось, что в Томскую область доставили еще более 30 тыс. доз вакцины от COVID-19. За весь период прививочной кампании в регион поступило 343 911 доз вакцины (273 709 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 370 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 48 032 — «Спутник Лайт»).

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 40 052 случая заболевания коронавирусом, 34 495 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

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